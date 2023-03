Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person und einem Schwerverletztem

Arnsberg-Neheim (ots)

Am 11.03.2023 befuhr ein 29jähriger Fahrzeugführer mit seinem Lieferwagen die Straße Zu den drei Bänken in Fahrtrichtung Rodelhaus. In Höhe der Einmündung Im Stadtwald kam er aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer und sein 56jähriger Beifahrer schwer verletzt. Der Beifahrer war zudem nicht mehr ansprechbar. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er jedoch später im Krankenhaus in Arnsberg. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt in das Klinikum Dortmund eingeliefert. Es ergaben sich bei ihm Hinweise auf Alkoholkonsum, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Bei beiden Personen handelte es sich um Gäste aus Baden-Württemberg. Zur Unfallaufnahme wurde ein Aufnahmeteam der Polizei Dortmund hinzugezogen. Die Unfallstelle war für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen voll gesperrt. Das Fahrzeug ist stark beschädigt und wurde sichergestellt. (ko)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell