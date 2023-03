Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Lkw kollidiert beim Abbiegen mit Auto - Frau schwerverletzt

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Gestern gegen 21:15 Uhr wurde eine 46-jährige Frau aus Arnsberg bei einem Verkehrsunfall schwerverletzt. Die Frau fuhr mit ihrem Auto aus dem Altstadttunnel in Richtung Jägerbrücke. Ein 28-jähriger Lkw Fahrer kam aus Richtung Jägerbrücke und wollte nach links in Richtung Hüstener Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Frau wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

