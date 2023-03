POL-HSK: Zwei E-Scooter Fahrer und ein Autofahrer fahren unter Drogeneinfluss

Hochsauerlandkreis (ots) - Winterberg-Siedlinghausen Am Sonntag zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr wurde in die Einliegerwohnung eines Einfamilienhauses in der Schlesischen Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür und gelangten so in die Wohnung. Die Einbrecher verließen aus unbekannten Gründen den Tatort, ohne Beute gemacht zu haben. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200. Rückfragen ...

