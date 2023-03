Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: In Gegenverkehr gerutscht

Marsberg (ots)

Am Sonntagmorgen kam es gegen 11.15 Uhr auf der L 549 bei Essentho zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Mann aus Marsberg fuhr mit seinem Wagen von Essentho in Richtung Marsberg. Auf der Strecke kam ihr eine 34-jährige aus Salzkotten entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache rutschte er in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau aus Salzkotten schwer verletzt.

