Bundespolizeidirektion München: Oberleitungsschaden legt Stammstrecke lahm

München (ots)

Am späten Montagabend kam es am Münchner Ostbahnhof zum Abriss einer Oberleitung, weshalb zeitweise die Stammstrecke für den S-Bahn Verkehr gesperrt werden musste. Verletzt wurde niemand. Die Bundespolizei leitete Wiesn-Heimkehrer von der Hackerbrücke über den Münchner Hauptbahnhof um. Gegen 23 Uhr fiel ein abgerissenes Tragseil der Oberleitung auf eine nach Grafing verkehrende S6 kurz vor der Einfahrt am Münchner Ostbahnhof. Der Zug mit ca. 400 Reisenden kam nach der Bremsung kurz vor dem Ostbahnhof zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Nach einer ersten Schadensbegutachtung konnte der Zug von einer anderen S-Bahn zum Bahnsteig gezogen werden, wo die Reisenden geordnet und gefahrlos aussteigen konnten. An der S-Bahn entstanden Brand- bzw. Schmorschäden. Eine Fremdeinwirkung konnte nicht festgestellt werden. Aufgrund des Schadens verkehrten zeitweise keine S-Bahnen auf der Stammstrecke. Dies betraf auch die Hackerbrücke, wo sich zur Ereigniszeit zahlreiche Wiesn-Heimkehrer befanden. Einsatzkräfte der Bundespolizei leiteten die Festbesucher fußläufig zum Hauptbahnhof, wo sie die Heimreise mit U-Bahn oder Regionalverkehr antreten konnten.

Die Maßnahmen zur Behebung des Schadens dauerten bis in die Morgenstunden. Seit ca. 7 Uhr ist die Strecke wieder komplett befahrbar.

