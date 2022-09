Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Zurückgeschobene Syrer überqueren zu Fuß die Grenze

Furth im Wald (ots)

Bundespolizisten haben am Sonntagnachmittag (25. September) insgesamt fünf syrische Migranten auf der Böhmerstraße aufgegriffen, nachdem sie zu Fuß die Grenze überquert hatten. Alle Personen waren am Tag zuvor (24. September) mit den Zügen aus Prag eingereist und zurückgeschoben worden.

Um 16:00 Uhr entdeckte eine Bundespolizeistreife in der Böhmerstraße unmittelbar nach der Grenze drei Personen, die zu Fuß unterwegs waren. Die Männer nahmen beim Anblick der Streife Reißaus und versteckten sich. Die Beamten erwischten sofort zwei von ihnen. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass die syrischen Migranten bereits am Vormittag nach Tschechien zurückgeschoben worden waren. Beide waren am Tag zuvor mit den Zügen aus Prag illegal eingereist.

Durch die sofort eingeleitete Fahndung schnappten die Bundespolizisten kurze Zeit später in der Böhmerstraße auf Höhe eines Automobilhändlers insgesamt drei weitere Syrer. Auch sie waren bereits am Samstag (24. September) mit den Zügen aus Prag unerlaubt eingereist. Die Bundespolizisten hatten die Migranten ebenfalls nach Tschechien zurückgeschoben.

Die Syrer handelten sich nun zum zweiten Mal eine Anzeige wegen unerlaubter Einreise ein. Auch dieses Mal mussten die Migranten wieder nach Tschechien ausreisen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell