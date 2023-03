Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrraddiebstahl

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Am Bahnhof in Neheim-Hüsten ist gestern ein hochwertiges E-Bike gestohlen worden. Der Geschädigte stellte gegen 14:45 Uhr sein E-Bike an dem überdachten Fahrradständer im rückwärtigen Bereich des Bahnhofs, in der Nähe des Bahnsteiges, ab. Der Bereich ist aus Richtung Kleinbahnstraße gut einzusehen. Der Besitzer sicherte das Rad mit einem Faltschloss. Als er gegen 19:50 Uhr zurückkehrte waren sein Fahrrad und auch das Faltschloss nicht mehr am Abstellort. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Modell der Marke CUBE. Das Rad ist grau und auf dem Rahmen befindet sich die Aufschrift "CUBE" in roter Farbe. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

