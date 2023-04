POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinfluss

Neuwied (ots) - Neuwied - Am 03.04.2023 wurde um 12:00 Uhr, über die integrierte Rettungsleitstelle, eine unklare Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Heddesdorfer Straße in Neuwied gemeldet. Durch die Feuerwehr wurden alle Wohnungen sowie Geschäftsräume des Wohnhauses überprüft. Als Brandherd konnte trockenes Laub auf einem Lüftungsgitter auf dem Bürgersteig vor dem Anwesen ausgemacht werden. ...

mehr