Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mofa-Fahrer flüchtet vor Polizei

Leubsdorf (ots)

Am späten Montagabend wollte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion in Linz einen Mofa-Fahrer kontrollieren. Nachdem die Polizisten ihren Streifenwagen gewendet hatten, fuhr das Mofa in den Ariendorfer Weg und missachtete die Anhaltesignale. Zunächst konnte das Fahrzeug durch die Polizei überholt und angehalten werden. Vor der Kontrolle machte der Fahrer plötzlich eine Kehrtwende und fuhr zurück in Richtung Leubsdorf und bog in die Straße am Alten Hahn in eine Baustelle ab. Die Polizisten machten sich fußläufig auf die Suche und wurden fündig. Sie konnten Fahrer und Fahrzeug in der Baustelle stellen. Der 16-jährige Beschuldigte hatte das Versicherungskennzeichen abgeknickt und es bestand der Verdacht, dass das Mofa technisch manipuliert war, wofür der Jugendliche eine Fahrerlaubnis benötigt hätte. Die Polizei stellte das Fahrzeug zur technischen Untersuchung sicher, und leitete mehrere Strafverfahren ein.

