POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessungen

Landau (ots) - Zu einer lautstarken Auseinandersetzung mit anschließender Körperverletzung kam es am Sonntagvormittag am Busbahnhof in Landau. Ein 42-Jähriger geriet aus unbekannter Ursache mit drei jungen Männern in Streit. Er beleidigte und bedrohte diese und schlug zwei von ihnen. Gegen den 42-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde ein Platzverweis erteilt.

