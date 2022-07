Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verletzte Motorradfahrerin im Wellbachtal

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Annweiler - B 48 (ots)

Eine 22-jährige Motorradfahrerin fuhr am 10.07.22 gegen 13:30 Uhr das Wellbachtal von Johanniskreuz kommend in Richtung Rinnthal. In einer scharfen Linkskurve, welche auf 30 km/h begrenzt ist, streifte sie die rechte Leitplanke und fuhr anschließend über die Gegenfahrbahn in den dortigen Steilhang. Bei dem Sturz zog sich die Fahrerin einen Bruch an der Hand sowie diverse Prellungen zu. Sie musste sich anschließend zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbringen lassen. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in niedrigem, vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell