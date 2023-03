Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Mann wird bei Auseinandersetzung auf der Straße mit einem Messer verletzt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 28.02.2023, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Wehr zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern und einer Frau. Ein 51 Jahre Mann erlitt dabei Verletzungen an der Hand, die mutmaßlich durch ein Messer verursacht wurden. Tatverdächtig in diesem Zusammenhang ist ein 31 Jahre alter Mann, der vorläufig festgenommen wurde. Noch vor Eintreffen der ersten Polizeistreifen mischten sich weitere Personen ein und konnten die körperliche Auseinandersetzung beenden. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige kam nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die Beteiligten dürften sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand gekannt haben. Die Ermittlungen dauern an. Der Polizeiposten Wehr sucht einen Radfahrer als Zeugen. Dieser wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07762 8078-0 zu melden.

