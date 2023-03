Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung zu. POL-FR: Freiburg - Verdächtiges Ansprechen von Kind - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Korrektur:

Die Örtlichkeit, an welcher sich der Vorfall am 27.02.2023 ereignet habe, sei in der Komturstraße/ Ecke Emmendinger Straße.

sk

-------------------------------

Erstmeldung vom 01.03.2023:

POL-FR: Freiburg - Verdächtiges Ansprechen von Kind - Zeugen gesucht

Freiburg Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei Freiburg wegen eines Vorfalls, bei dem am Montag, 27.02.2023, gg. 07.30 Uhr, ein 8-jähriger Junge auf dem Schulweg von einem Mann in verdächtiger Art und Weise angesprochen und angehalten worden sei. Der Mann habe dem Kind Spielsachen in einem Auto zeigen wollen.

Nach jetzigem Erkenntnisstand habe der Mann im Bereich Rennweg/ Emmendinger Straße zum neben ihm stehenden Fahrzeug gedeutet. In dem dunklen Kleinwagen sei ein weiterer Mann gesessen.

Die Junge reagierte vorbildlich, da er nicht auf das Angebot einging und sich entfernte.

Die Kriminalpolizei Freiburg bittet Zeugen, die zum beschriebenen oder weiteren Vorfällen Angaben machen können, sich unter Telefon 0761-882-2880, zu melden.

Bei aktuellen Ereignissen wenden Sie sich bitte an den Polizeinotruf (110).

sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell