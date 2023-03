Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in fleischverarbeitenden Betrieb

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag, 27.02.2023, auf Dienstag, 28.02.2023, brachen Unbekannte eine Kellertür auf um in einen fleischverarbeitenden Betrieb in der Schlachthofstraße zu gelangen. Aus einem Verkaufsraum wurden eine Kasse, zwei Industriewaagen und ein Servierwagen aus Edelstahl entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens ist hier noch nicht bekannt.

