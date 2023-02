Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradfahrer tritt gegen Auto und droht - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Freitagabend (10.02., 19.30 Uhr) befuhren ein Opel-Fahrer und ein Fahrradfahrer hintereinander die Hans-Böckler Straße in Richtung Wiedenbrücker Straße. Als der Autofahrer eigenen Angaben nach an dem Fahrradfahrer vorbei fuhr, trat dieser mit dem Fuß in die Seite des Wagens. Daraufhin hielt der 46-jährige an. Dabei fuhr der Fahrradfahrer auf den Opel auf. Anstelle eine Schadensregulierung einzuleiten, griff der bislang unbekannte Zweiradfahrer nach einem Messer und drohte damit. Anschließend fuhr der Mann weiter. Während der Fahrt hielt er eine Bierdose in der Hand. Der Mann war ca. 45 Jahre alt, 170cm groß und hatte dunkelblonde Haare. Er trug eine Brille mit auffällig dicken Gläsern, eine schwarze Cappy, eine schwarze Jacke, Jeans und Sportschuhe. Er fuhr auf einem Damenrad.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem Radfahrer geben? Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

