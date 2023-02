Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter schlägt vor Discount-Supermarkt zu

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Auf dem Parkplatz eines Discount-Supermarkts an der Haller Straße kam es am Samstagabend (11.02., 18.00 Uhr) zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 39-Jährigen und einem bislang unbekannten Mann. Der Unbekannte sprach den 39-jährigen Bielefelder im Bereich der Fahrradständer vor dem Supermarkteingang an. Daraus entwickelte sich ein Streit. Im Zuge dessen schlug der Unbekannte den 39-Jährigen. Dann flüchtete er in Richtung Haller Straße. Der Mann war zwischen 20 und 30 Jahre alt, 175 - 180 cm groß und auffällig schlank. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Unterwegs war er mit einem dunklen Damenrad.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall und dem bislang unbekannten Tatverdächtigen machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

