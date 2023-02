POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung mit Foto - Betrüger geben sich als Polizeibeamte aus

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am Sonntag, 29.01. kam es an der Carl-Bertelsmann Straße zu einem Raub. Gegen 06.40 Uhr ging ein 36-jähriger Mann die Carl-Bertelsmann Straße in Höhe eines Lebensmittelmarktes entlang. Ohne Vorwarnung sei er dabei von zwei Männern angegriffen worden. Einer drohte dabei mit einem Messer, während der zweite zuschlug. Sie entwendeten dem 36-Jährigen eine größere Summe Bargeld und ...

