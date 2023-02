Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf dem Stadtring

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Mittwochmorgen (08.02., 09.50 Uhr) ereignete sich im Kreuzungsbereich Stadtring Sundern/ Sundernstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 57-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Zuvor befuhr ein 73-jähriger Gütersloher mit einem Seat die Sundernstraße stadtauswärts und beabsichtigte im Kreuzungsbereich auf den Stadtring in Richtung Verler Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr der 57-jährige Radfahrer den Geh- und Radweg der Sundernstraße in entgegengesetzte Richtung, auf der falschen Straßenseite und querte den Stadtring über den Fußgängerüberweg. Bei dem Abbiegeversuch des Seat-Fahrers kam es in der Folge zur Kollision und der Radfahrer kam zu Sturz.

Der anschließend verständigte Rettungsdienst brachte den verletzten Gütersloher zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. Der 73-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell