Polizei Mettmann

POL-ME: Erstmeldung: Geldautomat in Einkaufscenter gesprengt: Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise - Ratingen - 2212024

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

In Ratingen haben in der Nacht zu Mittwoch (7. Dezember 2022) bislang noch unbekannte Täter in einem Einkaufscenter einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Um kurz nach 4 Uhr morgens meldete sich ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma bei der Polizei, weil er die automatische Alarmauslösung eines Geldautomaten in einem Einkaufscenter neben einem Baumarkt an der Straße "An der Hoffnung" empfangen hatte.

Daraufhin leitete die Polizei umgehend intensive Fahndungsmaßnahmen nach möglichen Verdächtigen ein, zudem war die Polizei sehr schnell am Einsatzort: Dort mussten die Beamten feststellen, dass der Vorraum des Einkaufscenters erheblich verwüstet war: So war die Eingangstür beschädigt und Trümmerteile lagen über mehrere Meter verstreut auf dem Boden.

Nachdem die ebenfalls alarmierte Feuerwehr das Gebäude zur Begehung freigegeben hatte, stellte die Polizei dann fest, dass die Täter in dem Vorraum des dortigen Supermarktes versucht hatten, einen dort befindlichen Geldautomaten zu sprengen. So war auch der Geldautomat erheblich beschädigt.

Im Rahmen ihrer Ermittlungen ergaben sich für die Polizei durch einen Zeugen Hinweise darauf, dass sich kurz nach der Geldautomatensprengung zwei junge Männer auf einem Motorroller von dem Gelände in Richtung Mintarder Weg entfernt hätten. Der Fahrer soll einen weißen Helm getragen haben, der Sozius sei ohne Helm mitgefahren und dunkel gekleidet gewesen. Nähere Beschreibungen liegen der Polizei nicht vor.

Ob die Täter Beute gemacht haben, ist aktuell noch ebenso wenig abschließend geklärt wie die Frage, auf welche Art und Weise die Täter versucht hatten, den Geldautomaten zu sprengen. Hierzu dauern die Ermittlungen der zuständigen Kriminalpolizei nach wie vor an.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Vorfall in der Nacht zu Mittwoch (7. Dezember 2022) mitbekommen oder gar das verdächtige Duo auf dem Motorroller beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell