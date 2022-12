Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Langenfeld - 2212022

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

Einen Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu beklagen hat ein Solinger Halter eines Jaguars E-Pace, der seinen Wagen an der Straße "Am Ohrenbusch" in Reusrath geparkt hatte. Der Betroffene hatte am Sonntagmorgen (4. Dezember 2022) gegen 10:30 Uhr frische Unfallschäden an seinem Jaguar E-Pace festgestellt, welchen er am Vorabend gegen 20 Uhr am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 5a abgestellt hatte. So war die Motorhaube eingedrückt und die Front zerkratzt. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Jaguar von einem anderen Fahrzeug beschädigt wurde. Der Unfallverursacher fuhr jedoch einfach davon, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Die Polizei stellt klar und rät:

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

