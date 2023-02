Polizei Gütersloh

POL-GT: Kriminalpolizei Gütersloh ermittelt nach Großbrand in Steinhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Wie bereits durch das Polizeipräsidium Bielefeld veröffentlicht, kam es am Abend des 07.02. gegen 18.25 Uhr zu einem Brand eines Unternehmens, in welchem Zubehör für Schwimmbäder, unter anderem Chemikalien, gelagert werden.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5435668

Die Löscharbeiten sind unterdessen beendet worden. Sie dauerten bis in die Morgenstunden an. Durch die intensiven Arbeiten der Feuerwehr vor Ort, konnte eine Ausdehnung des Feuers auf umliegende Lagerhallen verhindert werden. Die Feuerwehr ist derzeit mit Nachlöscharbeiten vor Ort betraut.

Die Ermittlungen zu der genauen Brandursache wurden durch Kriminalbeamte der Kreispolizeibehörde Gütersloh übernommen. Der Brandort ist beschlagnahmt worden. Er kann derzeit aufgrund der Hitzeentwicklung und akuter Einsturzgefahr nicht betreten werden. Die Sachschadenshöhe befindet sich im Millionenbereich.

Auch wenn zu der Brandentstehung noch keine Angaben gemacht werden können, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer hat am Dienstagabend Beobachtungen rund um den Brandort an der Liebigstraße gemacht? Wer kann Hinweise zu der Brandausbreitung geben? Wer hat rund um die Löscharbeiten oder auch in den Stunden davor und danach verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Bislang wurden der Polizei vier Verletze gemeldet. Drei leicht verletzte Personen, eine Person musste stationär im Krankenhaus verbleiben.

Aktuelle Informationen, Hinweise zu Straßensperrungen und Verhaltenshinweise des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz finden befinden sich hier: https://www.steinhagen.de/top/aktuelle-informationen-grossbrand-liebigstrasse/

