POL-GT: Unfallzeugen nach Verkehrsunfall gesucht - 27-jähriger Pedelecfahrer leicht verletzt

Gütersloh (ots) - Versmold (MK) - Am Samstagnachmittag (04.02., 16.00 Uhr) suchten mehrere beteiligte Personen einer familiären Streitigkeit die Polizeiwache Versmold auf. Zuvor, so den Angaben nach, gerieten einige Männer und Frauen an einem Mehrfamilienhaus an der Lisztstraße im Ortsteil Loxten in einen Disput. Ein 28-jähriger Beteiligter schoss hierbei unvermittelt mit einer Schreckschusspistole in die Luft und ...

mehr