Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeieinsatz nach Streitigkeiten

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Am Samstagnachmittag (04.02., 16.00 Uhr) suchten mehrere beteiligte Personen einer familiären Streitigkeit die Polizeiwache Versmold auf. Zuvor, so den Angaben nach, gerieten einige Männer und Frauen an einem Mehrfamilienhaus an der Lisztstraße im Ortsteil Loxten in einen Disput. Ein 28-jähriger Beteiligter schoss hierbei unvermittelt mit einer Schreckschusspistole in die Luft und drohte damit. Nachdem die Streitenden dem Mann die Waffe abnahmen, erstattete man Anzeige bei der Polizei.

Die Beamten suchten den 28-jährigen Versmolder in der Folge an der Anschrift auf und stellten die Schreckschusspistole sicher. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung gegen den Mann eingeleitet. Die Klärung der genauen Hintergründe ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

