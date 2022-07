Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neugierde bringt Anzeige mit sich

Jena (ots)

Kurz nach Mitternacht waren zwei männliche Personen im Bereich der Baustelle am Inselplatz unterwegs. Als diese sich an einem Bauzaun zu schaffen machten, sprach der vor Ort befindliche Sicherheitsdienst die Personen an. Dies hinderte die jungen Männer jedoch nicht daran das Grundstück zu betreten. Im Anschluss begaben sie sich in das 2. Obergeschoss eines Rohbaus. Auf ihr Handeln angesprochen erwiderten diese dann gegenüber den eingesetzten Beamten, dass sie lediglich ihre Neugierde befriedigen wollten. Das brachte jedoch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch mit sich.

