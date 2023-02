Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugenaufruf nach Raubdelikt Ende Januar

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Sonntag, 29.01. kam es an der Carl-Bertelsmann Straße zu einem Raub. Gegen 06.40 Uhr ging ein 36-jähriger Mann die Carl-Bertelsmann Straße in Höhe eines Lebensmittelmarktes entlang. Ohne Vorwarnung sei er dabei von zwei Männern angegriffen worden. Einer drohte dabei mit einem Messer, während der zweite zuschlug. Sie entwendeten dem 36-Jährigen eine größere Summe Bargeld und rannten anschließend davon. Nach der Tat wurde der leicht verletzte Geschädigte zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat oder den Tätern machen? Im Zuge erster Vernehmungen stellte sich heraus, dass diese sich untereinander möglicherweise in russischer Sprache unterhalten haben. Weiter können die Personen nicht beschrieben werden. Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

