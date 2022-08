Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken am Steuer

Suhl (ots)

In den frühen Montagmorgenstunden stoppte eine Polizeistreife einen Mercedes-Transporter in der Fröhliche-Mann-Straße in Suhl und kontrollierte nachfolgend die Fahrtauglichkeit des 50-jährigen Fahrers. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest brachte ein Ergebnis von 1,22 Promille, was eine Blutentnahme im nahegelegenen Klinikum zur Folge hatte. Anschließend musste der Mann seinen Wagen stehen lassen und seinen Führerschein abgeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell