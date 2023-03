Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Unfallflucht in der Waldeckstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein in der Waldeckstraße, Höhe Hausnummer 59, abgestellter weißer Seat Alhambra wurde in dem Zeitraum zwischen Dienstag, 28.02.2023, 20.45 Uhr bis Mittwoch, 01.03.2023, 08.40 Uhr, im Frontbereich beschädigt. Nach Sachlage dürfte ein anderes Fahrzeug beim Rückwärtsfahren gegen den Seat Alhambra gestoßen sein. Am Seat entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Der Polizeiposten Kandern, Telefon 07626 977800, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

