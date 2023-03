Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Pkw überschlägt sich auf Bundesstraße - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 28.02.2023, gegen 07.40 Uhr, überschlug sie eine 44-jährige Pkw-Fahrerin nach einem Überholvorgang auf schneebedeckter Fahrbahn. Die Frau befuhr die Bundesstraße 3 in Richtung Efringen-Kirchen und überholte im Bereich der Engemühle einen vor ihr fahrenden Lkw. Beim Einscheren kam sie auf schneebedeckter Fahrbahn mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Pkw mehrfach und blieb unterhalb der Fahrbahn auf einem Acker liegen. Die schwer verletzte Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg geflogen. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zeitweise gesperrt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort. Der Pkw wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

