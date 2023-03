Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau: Autofahrer muss ausweichen - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 28.02.2023, gegen 15:45 Uhr, soll es auf der L 149 zwischen Weierle und Altenround beinahe zur Kollision zwischen zwei Autos gekommen sein. Ein schwarzer VW-SUV soll in Fahrtrichtung Weierle einen weißen Mitsubishi überholt haben. Ein entgegenkommender 38-jähriger Autofahrer musste in den Seitenstreifen ausweichen, um einem Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei wurde sein Fahrzeug und ein Schneezieler beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 600 Euro. Die beiden anderen Fahrzeuge fuhren weiter. Der VW soll ein VS-Kennzeichen, der Mitsubishi ein WT-Kennzeichen gehabt haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeiposten St.Blasien, Tel. 07672 92228-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell