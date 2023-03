Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, 28.02.2034, auf der L 161 bei der Banschacher Brücke zwischen Waldshut und Tiengen sind zwei Autofahrer verletzt worden. Gegen 07:15 Uhr bog ein 52-jähriger Autofahrer vom Abfahrtsast der B 34 nach links auf die Landstraße ein. Dabei kollidierte er mit dem dort fahrenden Transporter eines 44 Jahre alten Mannes. Der Autofahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Mit einem Rettungshubschrauber kam er in eine Klinik. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand zog er sich schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen zu. Der Fahrer des Transporters erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt ca. 30000 Euro belaufen. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit insgesamt elf Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell