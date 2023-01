Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Handewitt/Ellund - Wer erkennt diese Hündin? Schäferhündin vermutlich ausgesetzt, Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber

Handewitt/Ellund (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (25.01.23), gegen 04.00 Uhr, meldete eine Zeugin über den Polizeiruf 110 auf dem Pendlerparkplatz in der Flensburger Straße in Ellund einen herrenlosen Hund. Dieser war an einer Straßenlaterne festgebunden und bellte unentwegt. Die entsendete Polizeistreife konnte den Hund mit der Hilfe des Tierheims Flensburg abholen und dort unterbringen. Es handelt sich um eine ca. vierjährige Schäferhündin, die weder gechipt noch tätowiert ist. Es wurde u.a. eine Strafanzeige nach dem Tierschutzgesetz gegen Unbekannt gefertigt. Wie lange die Hündin bereits angebunden war, ist bisher nicht bekannt. Zeugen und Hinweisgeber zum Eigentümer/zur Eigentümerin werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04621-84352 oder per Mail an: uvs.schleswig.pabr@polizei.landsh.de mit den Ermittlern der Umweltpolizei des Fachdienstes in Schleswig in Verbindung zu setzen. Vielen Dank!

