Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Rauchentwicklung in der Innenstadt

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 03.04.2023 wurde um 12:00 Uhr, über die integrierte Rettungsleitstelle, eine unklare Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Heddesdorfer Straße in Neuwied gemeldet. Durch die Feuerwehr wurden alle Wohnungen sowie Geschäftsräume des Wohnhauses überprüft. Als Brandherd konnte trockenes Laub auf einem Lüftungsgitter auf dem Bürgersteig vor dem Anwesen ausgemacht werden. Entzündet hat sich dieses vermutlich durch eine arglos weggeworfene Zigarette. Der entstandene Rauch wurde in der Folge durch das Lüftungsgitter in das Gebäude gesogen. Aufgrund der umfangreichen Überprüfungen durch die Feuerwehr musste die Heddesdorfer Straße im Bereich der Neuwieder Galerie für ca. drei Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Neuwied war mit 18 Kräften vor Ort. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen momentan nicht vor.

Seitens der Polizei wird darauf hingewiesen, dass mit möglichen Zündquellen sorgsam umzugehen ist, unabhängig von der Jahreszeit.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell