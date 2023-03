POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 12.03.2023

Windhagen (ots) - Im Zeitraum vom 06.03.2023 bis 11.03.2023 kam es in der Niederwindhagener Straße in Windhagen zur Beschädigung von zwei geparkten PKW durch Zerkratzen der Fahrzeugseiten. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: 02634/952-0 ...

