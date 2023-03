POL-PDNR: Verkehrsunfall in Asbach - Fahrzeugführer/in flüchtet

Windhagen (ots) - Am 11.03.2023 kam es zwischen 05:45 Uhr und 12:20 Uhr zum Diebstahl eines E-Bikes in der Hallerbacher Straße in Windhagen. Der Geschädigte sicherte das selbige zuvor mittels Kettenschloss am dort befindlichen Fahrradunterstand. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: ...

