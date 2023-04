Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Autofahrer geschlagen - Zeugensuche

Wissen (ots)

Die Polizei in Wissen sucht Zeugen einer Körperverletzung. Am Montagabend, 03.04.2023, um 18:35 Uhr fuhr der Geschädigte mit einem Pkw in Wissen durch die Mittelstraße. Ein Mann forderte ihn mit Handzeichen zum Anhalten auf. Als der Geschädigte sein Seitenfenster öffnete, schlug ihm der unbekannte Mann mit der Faust ins Gesicht und entfernte sich sofort zu Fuß. Der Schläger ist ca. 60 Jahre alt, und etwa 1,80 m groß, hat graue Haare, trug ein grünes T-Shirt. Wer Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell