POL-PDNR: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Neuwied - L258: Am 04.04. wurde gegen 11:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L258 kurz vor dem Bereich der "Alteck" gemeldet. Vor Ort konnte der PKW der 80-jährigen Unfallverursacherin, auf dem Dach liegend, in der Böschung neben der Fahrbahn festgestellt werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr die Unfallverursacherin die L258 aus Anhausen kommend in Fahrtrichtung Neuwied. Ca. 200 Meter hinter dem Haus am Pils kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Durch die Kollision wurde der PKW auf die Leitplanke gehoben, sodass die Unfallverursacherin mit ihrem PKW ein Stück auf dieser entlangfuhr. Nach ein paar Metern kippte der PKW nach rechts und kam anschließend auf dem Dach, in der angrenzenden Böschung, zum liegen. Als Grund für den Unfall gab die Fahrzeugführerin an, dass sie kurz abgelenkt war.

Außer der Fahrzeugführerin war noch ein 11-jähriges Kind in dem Fahrzeug. Beide Insassen wurden leicht verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

Neben der Polizei waren auch Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehren Neuwied und Gladbach sowie der Servicebetriebe Neuwied im Einsatz.

