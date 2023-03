Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mit Pkw überschlagen

Erlelenz-Houverath (ots)

Eine 20-jährige Frau aus Hückelhoven befuhr am 12. März (Sonntag) mit ihrem Pkw Nissan gegen 15 Uhr die Landstraße 364 in Richtung Golkrath. Dabei kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Pkw touchierte einen Baum und überschlug sich anschließend mehrfach in der angrenzenden Feldgemarkung. Durch den Unfall zog sich die Fahrerin schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungshubschauber zum Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen besteht zurzeit keine Lebensgefahr. Die Landstraße 364 wurde in beide Richtungen für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr beseitigt.

