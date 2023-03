POL-HS: Beteiligter nach "Spiegelunfall" gesucht

Geilenkirchen-Süggerath/-Würm (ots) - Einbrecher drangen am Donnerstag (09. März) zwischen 09.15 Uhr und 12 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Mühlenkamp ein. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. An der Gereonstraße verschafften sich unbekannte Täter ebenfalls Zugang zu einem Haus. Der Tatzeitraum dort lag zwischen dem 07. März (Dienstag), 11 Uhr, und dem 09. März (Donnerstag), ...

