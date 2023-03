Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 70 vom 11.03.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Heinsberg-Grebben - Räuberischer Diebstahl

Am 10.03.2023, gegen 12.45 Uhr wurde durch den Ladendetektiv einer Drogerie auf der Karl-Arnold-Straße auf einen unbekannten Täter aufmerksam, der Spielwaren entwendete. Auf die Tat angesprochen, zog der Täter einen unbekannten, langen und spitzen Gegenstand aus der Tasche und bedrohte damit den Ladendetektiv. Durch diese Handlung gelang dem unbekannten Täter die Flucht in Richtung des Bahnhofes. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wegberg - Wohnungseinbruchdiebstahl

Im Zeitraum zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr des 10.03.2023, betraten unbekannte Täter über ein rückwärtiges Gartentor das Grundstück eines Einfamilienhauses auf dem Knospenweg. Hier gelang es den Tätern eine Terrassentüre aufzuhebeln und so ins Innere des Hauses zu gelangen. Im Haus wurden alle Schränke und Zimmer durchsucht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde hochwertiger Schmuck entwendet. Anschließend gelang es den Tätern unerkannt zu flüchten. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Wegberg - Versuchter Geschäftseinbruch

Zwischen dem 09.03.2023, 18.00 Uhr und dem 10.03.2023, 08.00 Uhr, wurde durch unbekannte Täter versucht, die Eingangstür einer Firma auf der Straße Große Riet mittels unbekannten Werkzeugs zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hückelhoven - Versuchter Einbruch in Praxis

In der Zeit vom 09.03.2023, 21.00 Uhr bis 10.03.2023, 07.30 Uhr warfen unbekannte Täter einen Stein durch eine verglaste Seitentür einer Praxis auf der Jülicher Straße. Der Zutritt zum Objekt misslang jedoch, da der innenliegende Türgriff mit einer weiteren Sicherung verriegelt war. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Heinsberg - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am 10.03.2023, gegen 23.50 Uhr befuhr ein 25jähriger Heinsberger mit seinem Pkw die Straße Westtangente. Er sei aus Richtung Braunsrath gekommen und fuhr in Richtung Heinsberg. An einem Kreisverkehr kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Leitpfosten. Der PKW wies diverse Unfallschäden auf. Am PKW fehlten beide Vorderreifen, so dass davon ausgegangen werden kann, dass das Fahrzeug bereits zuvor in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der Fahrer blieb unverletzt. Er stand jedoch stark unter Alkoholeinwirkung, so dass er sich einer Blutprobenentnahme unterziehen musste. Der Führerschein wurde einbehalten.

