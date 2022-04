POL-PPWP: Grünschnitt gerät in Brand

Landkreis Kaiserslautern (ots) - Wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern. Der 33-Jährige hat sich am Sonntag selbst einen Bärendienst erwiesen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte sich der stark alkoholisierte Mann am frühen Morgen in Kaiserslautern in ein Taxi gesetzt und sich nach Hause in die Verbandsgemeinde Landstuhl fahren lassen. Als er daheim ...

mehr