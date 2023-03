Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 71 vom 12.03.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Übach-Palenberg-Boscheln - Versuchter Einbruch

Am 11.03.2023, gegen 03.58 Uhr, schlug ein unbekannter Tatverdächtiger mehrfach gegen die Glaseingangstüre einer Tankstelle auf der Roermonder Straße. Offensichtlich versuchte die Person in die Tankstelle zu gelangen, was jedoch misslang. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Übach-Palenberg-Boscheln - Garageneinbruch

Auf bisher unbekannte Weise drangen im Zeitraum vom 06.01.2023, 00.00 Uhr, bis zum 11.03.2023, 14.00 Uhr, unbekannte Täter in eine Garage auf dem Rosenweg ein und entwendeten zwei hochwertige EBikes. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

