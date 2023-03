LPI-G: Holzhütte beschädigt

Gera (ots) - Gera. In der Reichsstraße stellten Geraer Polizisten am 05.03.2023 gegen 21:20 Uhr einen 35-jährigen Mann fest. Dieser führte ein Fahrrad mit, bei dem sich am Hinterrad noch ein Fahrradschloss befand. Er selbst machte keine schlüssige Aussage zur Herkunft des Rades. Auf Grund der Gesamtumstände vermuteten die Beamten einen Diebstahl und sollten Recht behalten. In unmittelbarer Nähe stellten sie Hebelspuren an einer Tür fest. Aus dem dahinterliegenden ...

