Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erhebliche Mengen Kupferkabel entwendet

Gera (ots)

Korbußen. Unbekannte Diebe öffneten in der Nacht vom Donnerstag (02.03.23) zum Freitag (03.03.23) gewaltsam das Tor zu einem Firmengelände an der Straße "Zu den Wettelwiesen". Dort hebelten sie sechs Container auf. Aus diesen entwendeten sie erhebliche Mengen Kupferkabel sowie Werkzeuge der Marke "Milwaukee". Es entstand ein sechsstelliger Schaden. Auf Grund der Menge der entwendeten Kupferkabel muss ein größeres Fahrzeug sowie technisches Gerät zum Abtransport zum Einsatz gekommen sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang richten Sie bitte an die Telefonnummer 0365/ 8234-1465. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell