Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tragischer Polizeieinsatz in Nobitz/Gösdorf

Altenburg (ots)

Gösdorf: Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am vergangenen Freitag (03.03.2023), kurz vor 23:00 Uhr nach Nobitz, speziell nach Gösdorf aus. Dort meldeten Anwohner, dass ein Transporter gegen ein Wohnhaus gefahren sei. Unverzüglich kamen die alarmierten Kräfte zu Einsatz. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kollidierte der Transporter (Ford) beim Befahren der Bundesstraße 180, von Niederwiera kommend, in der Ortschaft Gösdorf mit dem dortigen Wohnhaus und wurde stark deformiert. Ein hinzugerufener Notarzt konnte tragischerweise nur noch den Tod des 35-jährigen Fahrzeugführers feststellen. Der stark beschädigte Transporter war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Am Wohnhaus (Vierseitenhof) entstand geringer Sachschaden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Gesamtgeschehen übernommen. Diese dauern gegenwärtig noch an. (RK)

