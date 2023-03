LPI-G: Widerspenstiger Dieb

Altenburger Land (ots) - Altenburg: Am 04.03.2023 entnahm ein bislang unbekannter Täter gegen 12:55 Uhr in einer Drogerie am Kornmarkt verschiedene Parfüms im Wert von mehreren hundert Euro aus der Auslage und verstaute diese in einer mitgebrachten, speziell für Diebstähle manipulierten Tasche und verließ den Markt. Zeugen beobachteten den Vorgang und verfolgten den Täter, der in der Folge die Beute zurückließ und ...

mehr