LPI-G: Kennzeichendiebstahl

Altenburger Land (ots) - Altenburg: Am 03.03.2023 ereignete sich gegen 17:55 Uhr in der Thomas-Mann-Siedlung ein Verkehrsunfall als ein 83-jähriger Altenburger mit seinem VW Golf beim Ausparken gegen einen abgestellten Anhänger stieß und diesen beschädigte. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer pflichtwidrig von der Unfallstelle. Er wurde allerdings dabei von Zeugen beobachtet und in der Folge ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

mehr