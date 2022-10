POL-DN: Bewohner lassen Essen auf Herd anbrennen

Merzenich (ots) - Unbekannte sind am Wochenende auf das Gelände des Klärwerks auf der Rather Straße in Merzenich eingedrungen. Sie beschädigten diverse Einrichtungen. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Zwischen 11:00 Uhr am Samstag (01.10.2022) und 14:00 Uhr am Montag (03.10.2022) waren die Täter auf dem Gelände unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sie sich durch das Haupttor ...

