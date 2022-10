POL-DN: Verkehrszeichen übersehen

Jülich (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Montag (03.10.2022) in ein Wohnhaus in der Andreasstraße in Lich-Steinstraß eingebrochen. Ob und wie viel Beute sie machen konnten, ist bislang unklar. Die Bewohner des Hauses schliefen während der Tat. Der oder die Unbekannten sind in der Zeit zwischen 23:45 Uhr am Sonntag und 11:30 Uhr am Montag in das Wohnhaus eingebrochen. Sie verschafften sich durch die Haustür Zugang. Ob sie Beute machen konnten, ist bislang nicht ...

