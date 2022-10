Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Wohnhaus

Jülich (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Montag (03.10.2022) in ein Wohnhaus in der Andreasstraße in Lich-Steinstraß eingebrochen. Ob und wie viel Beute sie machen konnten, ist bislang unklar. Die Bewohner des Hauses schliefen während der Tat.

Der oder die Unbekannten sind in der Zeit zwischen 23:45 Uhr am Sonntag und 11:30 Uhr am Montag in das Wohnhaus eingebrochen. Sie verschafften sich durch die Haustür Zugang. Ob sie Beute machen konnten, ist bislang nicht geklärt.

Einer der Geschädigten gab im Zusammenhang mit der Tat an, dass am vorausgegangenen Freitag ein angeblicher Mitarbeiter eines Internetanbieters geklingelt habe. Dieser habe einen vermeintlichen Dienstausweis gezeigt. Daraufhin habe der Geschädigte ihn in das Haus gelassen. Dort habe der Mitarbeiter im Keller den Internetanschluss augenscheinlich überprüft und sei dann wieder gefahren. Ob es einen tatsächlichen Zusammenhang gibt, wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Zudem nimmt die Polizei den Fall zum Anlass, erneut vor Betrügern zu warnen: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Trickdiebe sind erfinderisch und versuchen Sie als "Wasserwerker", "falsche Kripo-Beamte" oder Ähnliches zu überlisten! Fragen Sie Unbekannte nach einem persönlichen Ausweis zur Firma, zum Betrieb, zur Behörde oder holen Sie sich Unterstützung bei Ihren Nachbarn. Wenn Personen unangemeldet klingeln, vergewissern Sie sich erst beim Vermieter oder bei den jeweiligen Firmen, ob Handwerker einen Auftrag erhalten haben. Lassen Sie niemanden ungeprüft herein.

Im Zweifelsfall rufen Sie über Notruf 110 die Polizei!

