Polizei Düren

POL-DN: Unbekannte machen sich an mehreren Fahrzeugen zu schaffen

Jülich (ots)

Unbekannte haben am Wochenende in Jülich versucht, mehrere Fahrzeuge aufzubrechen. In zwei Fällen waren sie leider erfolgreich. Zudem entwendeten sie an einem Pkw die Kennzeichen.

Der oder die Täter waren in dem Bereich Wiesenstraße/ Buchenweg/ Ulmenweg unterwegs. Vermutlich in der Zeit zwischen Sonntag (02.10.2022) um 19:00 Uhr und Montag (03.10.2022) um 13:30 Uhr versuchten sie, mehrere Autos und Transporter aufzubrechen. In zwei Fällen gelang es ihnen, Fahrzeuge zu öffnen: Aus diesen entwendeten sie Werkzeug und einen Laptop. Zudem entwendeten sie von einem Fahrzeug die Kennzeichen. Bei insgesamt fünf Diebstählen sowie Versuchen entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Zeugen, die oben genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell